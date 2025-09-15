Zoll findet Papageieneier in Auto aus Österreich

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle im Landkreis Lindau am Bodensee drei Papageieneier sichergestellt. Deren Eigentümer war Polizeiangaben zufolge am Sonntag bei Sigmarszell mit dem Auto aus Österreich eingereist - und hatte dabei einen Brutkasten mit den Eiern im Auto.

Nach eigenen Angaben war der 44 Jahre alte Mann aus Hessen Vogelzüchter. Er erklärte den Beamten demnach, dass er mit seiner Familie kurzfristig nach Österreich musste und die Eier auf dem Rückweg nach Hessen bei seiner Mutter abgeben wollte. Er fahre nämlich in den Urlaub und könne sich währenddessen nicht um die Eier kümmern.

Die Polizei ermittle nun zur genauen Herkunft der Eier. Bis dies geklärt sei, seien die Papageieneier bei einem Tierarzt untergekommen.