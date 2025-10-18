Streit auf Feldweg eskaliert – Hund auf Ehepaar gehetzt

Auf einem Feldweg bei Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) ist ein handfester Streit zwischen einem Spaziergänger mit seinem Hund und einem Ehepaar ausgebrochen. Eine 37-Jährige war laut Polizei am Freitag mit dem Auto unterwegs, um ihrem auf dem Feld arbeitenden Mann Essen zu bringen. Der Weg ist den Angaben zufolge für den allgemeinen Verkehr gesperrt.

Ein 66-Jähriger mit Hund hielt die Frau an und warf ihr vor, unberechtigt zu fahren. Bei der anschließenden Auseinandersetzung soll der Mann die 37-Jährige beleidigt und seinen Hund an den Wagen springen lassen haben, wodurch dieser beschädigt wurde. Als er davonging, folgte ihm der Ehemann. Daraufhin soll der 66-Jährige versucht haben, seinen Hund auf ihn zu hetzen, und trat und beleidigte den Mann, nachdem das Tier nicht reagiert hatte.

Gegen den 66-Jährigen wird laut einem Polizeisprecher unter anderem wegen Körperverletzungen, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.