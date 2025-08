Lahr Kaffeegenuss für 13.400 Euro vor dem Gemeinderatssaal

Klassische Kaffeeklatsch-Kontroverse: Verschwenden die Behörden in Zeiten klammer Kassen Steuergelder? In Lahr sind zwei Luxus-Kaffeemaschinen Stein des Anstoßes. Was die Verwaltung dazu sagt.