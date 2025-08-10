Zwei Männer bei Messerangriff in Ulm schwer verletzt

Mit einem Messer soll ein 52-Jähriger zwei Gäste im Außenbereich einer Gaststätte in der Ulmer Innenstadt angegriffen und schwer verletzt haben. Die 19 und 22 Jahre alten Männer mussten nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Krankenhäuser gebracht und mehrere Stunden lang operiert werden.

Das Motiv für die Tat am Samstagabend liege in einer familiären Auseinandersetzung zwischen dem Verdächtigen und einem der Opfer, hieß es. Genauere Angaben zur Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und den Opfern sowie zu deren Gesundheitszustand machte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht.

Festnahme in der Nähe des Tatorts

Durch das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters der Gaststätte ließ der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit von seinen Opfern ab. Kurze Zeit später konnten Polizisten den Mann unweit des Tatorts festnehmen, wie es weiter hieß.

Der Tatverdächtige werde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wegen versuchten Tötungsdelikts einem Haftrichter vorgeführt, hieß es in einer Mitteilung am Sonntagmittag.