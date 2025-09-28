Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Tritte und Schläge noch am Boden - Gruppe greift Mann an

Kriminalität

Tritte und Schläge noch am Boden - Gruppe greift Mann an

Mehrere Jugendliche und junge Männer schlagen und treten in Ostfildern einen 20-Jährigen. Erst als Passanten auf die Szene aufmerksam werden, lassen sie von dem Verletzten ab.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Laut Zeugenaussagen sollen rund sieben junge Männer einen 20-Jährigen angegriffen haben. (Symbolbild)
    Laut Zeugenaussagen sollen rund sieben junge Männer einen 20-Jährigen angegriffen haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Mehrere Jugendliche und junge Männer haben in der Nacht in Ostfildern (Landkreis Esslingen) auf einen 20-Jährigen eingeschlagen und -getreten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann verletzt in eine Klinik gebracht. Die Gruppe junger Männer griff den 20-Jährigen im Stadtteil Nellingen den Angaben nach unvermittelt an. Auch nachdem dieser auf dem Boden lag, schlugen und traten sie ihn demnach weiter.

    Erst als weitere Passanten und Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, ließen die Täter ab und ergriffen die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Laut Zeugenaussagen soll die Personengruppe aus etwa sieben Männern bestanden haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden