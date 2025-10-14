Tresor in Bank aufgebrochen – Täter flüchten mit Beute

Einen Tresor und mehrere Kassen haben zwei Einbrecher in einer Bank in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) aufgebrochen und einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag entwendet. Die beiden unbekannten Täter hebelten am Sonntagabend die Tür zwischen dem Selbstbedienungsraum und dem Schalterbereich auf, wie die Polizei mitteilte. Anschließend öffneten sie den Tresor und die Kassensysteme.

Mit welchem Gerät es den Tätern gelang, den Tresor aufzuhebeln war zunächst unklar. Eine Sprecherin wollte sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht dazu äußern. Wie hoch der Schaden in der Bank ist, blieb ebenfalls offen.