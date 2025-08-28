Taxifahrer bewahrt ältere Frau vor Betrug

Ein Taxifahrer hat im Raum Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis eine ältere Frau vor dem Verlust ihrer Ersparnisse bewahrt. Die Frau rief nach Polizeiangaben Anfang August ein Taxi zu sich nach Hause. Dann sei sie «aufgeregt und zitternd» eingestiegen und habe den Fahrer gebeten, sie zur Bank zu fahren. Der 57-Jährige beruhigte die Frau demnach und hörte sich aufmerksam ihre Geschichte an.

Sie berichtete ihm, die Polizei habe sie angerufen und ihr gesagt, sie müsse einen fünfstelligen Betrag bezahlen, damit ihre Tochter freigelassen wird. Ihre Tochter habe nämlich einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Da der Taxifahrer die Betrugsmasche kannte, brachte er die Frau dazu, ihn zur Polizei zu begleiten, wo sie aufgeklärt wurde und der Betrug verhindert werden konnte.