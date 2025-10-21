Streit in Hinterhof eskaliert - Mann in Untersuchungshaft

Weil er einen Bekannten in einem Hinterhof in Kehl (Ortenaukreis) mit einem Messer verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 36-Jährige wird der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt, wie die Polizei mitteilte. Das 26 Jahre alte Opfer kam ins Krankenhaus und wurde operiert. Spezialkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter einige Stunden nach dem Streit am Montagabend in seiner Wohnung fest. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Ob bei dem Streit auch eine Pistole eine Rolle spielte, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Wer die Einsatzkräfte gerufen hatte, konnte er zunächst nicht angeben.

Hinterhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untersuchungshaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis