Kriminalität

Sieben mutmaßliche Dealer in Untersuchungshaft

Monatelang sollen junge Männer in Heilbronn und Hohenlohe mit diversen Drogen gehandelt haben. Die Polizei hat sieben Verdächtige festgenommen.
Von dpa
    Kokain, Amphetamine und Haschisch haben Ermittler in Wohnungen im Kreis Heilbronn und im Hohenlohekreis gefunden. (Symbolbild)
    Ermittler haben im Kreis Heilbronn und im Hohenlohekreis sieben mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Verdächtigen im Alter von 20 bis 27 Jahren befinden sich bereits seit zwei Wochen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Männer sollen mindestens seit zehn Monaten im Großraum Heilbronn und in der Öhringer Gegend mit diversen Drogen gedealt haben.

    Ermittler fanden in ihren Wohnungen gestrecktes Kokain, gestreckte Amphetamine, Haschisch, Dopingmittel, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Hieb- und Stichwaffen. Die Kriminalpolizei war ihnen bei Ermittlungen zu einer Bar in Obersulm auf die Spur gekommen. Deren Betreiber sind bereits seit Juni in Untersuchungshaft.

