Kriminalität: Senior verliert rund 170.000 Euro an Anlagenbetrüger

Kriminalität

Mit kleinen Beträgen fing es an, am Ende ist ein Mann aus Weingarten um sein gesamtes Erspartes gebracht worden. Was hinter dem Betrugsfall steckt.
Von dpa
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
    Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Sein gesamtes Erspartes und noch mehr Geld hat ein Senior aus Weingarten (Kreis Ravensburg) an Betrüger verloren. Der Mann habe rund 170.000 Euro an die Täter überwiesen, teilte die Polizei mit. Angefangen habe es mit kleinen Beträgen, die er für eine vermeintliche Geldanlage zahlen sollte. Als die Betrüger ihm Gewinne mit gefälschten Kontoauszügen vortäuschten, zahlte der Mann immer mehr.

    Anfang September wollte er dann seinen vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen. Die Betrüger forderten daraufhin Zahlungen für Steuer und Gebühren. Weil der Senior aber schon sein gesamtes Gespartes hergegeben hatte, nahm er zusätzlich einen Kredit auf, wie es hieß. Die Polizei ermittelt nun und rät bei hohen Renditeversprechen mit Kryptowährungen zur Vorsicht.

