Passanten mit Hockeyschläger und Schraubendreher bedroht

Ein Mann soll in Freiburg Passanten mit einem Hockeyschläger und einem Schraubendreher bedroht haben. Polizeiangaben zufolge soll der Unbekannte am Samstag mit einem Fahrrad auf einem Weg am Ufer der Dreisam unterwegs gewesen sein. Dort soll er mehrere Fußgänger ohne Grund auf Englisch beleidigt und bedroht haben. Zudem soll er mit seinem Fahrrad frontal gegen eine Fußgängerin gestoßen sein. Die Frau habe sich leicht verletzt, hieß es. Der Unbekannte soll davongefahren sein. Der genaue Ablauf war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte.

