Mehrere sexuelle Übergriffe in Bädern und am See

Wegen sexueller Belästigung von Mädchen in Schwimmbädern und an einem See hat die Polizei in Baden-Württemberg mehrere Männer vorläufig festgenommen.

In einem Schwimmbad im Osten Stuttgarts soll sich ein 42-Jähriger am Dienstag zwei 15-Jährigen genähert und sie am Gesäß angefasst haben. Kurze Zeit später kam es laut Polizei zu einem ähnlichen Vorfall in einem Freibad im Norden der Stadt: Ein 28-Jähriger soll hier zwei Mädchen im Alter von zwölf Jahren sexuell belästigt haben.

Und am Gifizsee in Offenburg soll ein 43-jähriger Mann Kontakt zu einer Mädchengruppe gesucht und ein Mädchen und eine Jugendliche im Wasser im Vorbeigehen am Gesäß berührt haben. Zudem ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 66-Jährigen, der in einem Freibad in Sindelfingen (Kreis Böblingen) eine 14-Jährige im Bikini fotografiert haben soll.