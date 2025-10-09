Logo ka-news.de
Kriminalität: Mann soll 15-Jährigen mit Messer angegriffen haben

Kriminalität

Ein Jugendlicher soll in Stuttgart mit einem Messer verletzt worden sein. Der Täter ist noch unbekannt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ist auf der Suche nach dem Angreifer. (Symbolbild)
    Die Polizei ist auf der Suche nach dem Angreifer. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein 15-Jähriger soll in Stuttgart mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt worden sein. Nach Angaben der Polizei hatte er sich am Mittwoch mit anderen Jugendlichen auf einem Basketballplatz in der Nähe eines Jugendhauses aufgehalten, als ihn ein bislang Unbekannter mit einem Messer angriff. Der verletzte 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

    Der Täter soll dann auch noch zwei Zeugen bedroht haben. Laut deren Aussagen war der Angreifer korpulent und hatte kurze Haare. Die Polizei ermittelt.

