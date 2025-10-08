Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Männer auf Supermarktparkplatz angegriffen

Kriminalität

Männer auf Supermarktparkplatz angegriffen

Auf einem Supermarktparkplatz kommt es zu einer Auseinandersetzung. Ein Mann wird mit einem Messer oder einer Machete bedroht, ein anderer wird geschlagen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht noch nach den mutmaßlichen Angreifern, eine erste Fahndung blieb erfolglos. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht noch nach den mutmaßlichen Angreifern, eine erste Fahndung blieb erfolglos. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Auf einem Supermarktparkplatz in Königsbronn (Landkreis Heidenheim) sollen zwei Unbekannte einen 33-Jährigen mit einem Messer oder einer Machete bedroht sowie einen 31-Jährigen geschlagen und im Gesicht verletzt haben. Einer der Angreifer soll außerdem mit einem Baseballschläger die Windschutzscheibe eines auf dem Parkplatz geparkten Autos beschädigt haben, wie die Polizei mitteilte.

    Zuvor sei es auf dem Parkplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen den mutmaßlich vier Beteiligten gekommen. Die Hintergründe und weitere Details zu dem Vorfall vom Montagabend seien noch unklar. Laut Polizei machten die Angegriffenen bislang nur wenige Angaben. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet, eine Fahndung blieb erfolglos.

    Der 31-Jährige rettete sich nach dem Vorfall in eine Gaststätte in der Nähe. Er wurde durch die Schläge leicht verletzt. Später brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden