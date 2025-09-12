Ex-Freundin mit Messer lebensgefährlich verletzt - U-Haft

Ein Mann soll bei Friedrichshafen (Bodenseekreis) seine Ex-Freundin mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der 56-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Er drang demnach am Mittwochabend in die Wohnung seiner 37 Jahre alten Ex-Partnerin ein, die dort mit dem gemeinsamen Kind lebt. Er habe sie gewürgt und mit dem Messer am Hals verletzt. Die 37-Jährige konnte flüchten und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei nahm den 56-Jährigen noch am Tatort fest. Ihm wird Bedrohung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.