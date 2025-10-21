Logo ka-news.de
Kriminalität: Erhängte Katze gefunden - Polizei ermittelt

Kriminalität

Erhängte Katze gefunden - Polizei ermittelt

Es ist ein grausamer Fund: Ein totes Tier wird erhängt von einem Zeugen gefunden. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

    Eine tote und erhängte Katze ist von einem Mann in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) gefunden worden. Wer das Tier dort aufgehängt habe, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Täterhinweise gibt es demnach bislang nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Dem Täter drohen bis zu drei Jahren Gefängnis. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

