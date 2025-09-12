Einbrecher sperren Ehepaar ein - Beute wohl in Millionenhöhe

Einbrecher haben in Stuttgart ein älteres Ehepaar in deren Haus überwältigt und ausgeraubt. Das teilte die Polizei mit. Die drei bis vier unbekannten Täter hätten in der Nacht zum Donnerstag die Terrassentür aufgebrochen und den Bewohner im Haus getroffen. Zum Alter des Seniors und seiner Frau machte die Polizei auf Anfrage keine genaueren Angaben.

Die maskierten und dunkel gekleideten Männer hätten den Senior geschlagen und ihn unter Drohung aufgefordert, einen Tresor zu öffnen. Dem kam der Mann nach, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Täter hätten das Ehepaar in einem Raum eingeschlossen und seien mit der Beute geflüchtet, hieß es laut Mitteilung. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Täter Schmuck, Geld und Wertgegenstände in Millionenhöhe mit. Das Ehepaar sei Stunden später von der Tochter gefunden worden. Im Anschluss hätten sie die Polizei verständigt, teilte die Sprecherin mit.