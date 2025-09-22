Logo ka-news.de
Kriminalität: Diebe stehlen kilometerweise Solarkabel

Kriminalität

Diebe stehlen kilometerweise Solarkabel

Unbekannte schlagen auf einem Solarpark im Main-Tauber-Kreis zu. Sie klauen Kabel - und verursachen damit hohen Schaden.
Von dpa
    •
    •
    •
    Auf einem Solarpark in Ahorn haben sich Diebe zu schaffen gemacht. (Symbolbild)
    Auf einem Solarpark in Ahorn haben sich Diebe zu schaffen gemacht. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

    Unbekannte haben von einem Solarpark in Ahorn (Main-Tauber-Kreis) kilometerweise Solarkabel gestohlen. Laut Polizei schnitten die Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag den Zaun des Geländes auf und stahlen 50.000 Meter Kabel im Wert von 100.000 Euro. Die fälligen Reparaturkosten sind nach Einschätzung der Polizei aber deutlich höher. Mit Solarkabeln wird der in Solarmodulen produzierte Strom an einen Wechselrichter weitergeleitet.

