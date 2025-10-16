26-Jähriger nach Schüssen in Kiosk in Haft

Nach den Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk haben Ermittler bereits zu Wochenbeginn einen Tatverdächtigen festgenommen. Der wegen versuchten Mordes beschuldigte 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtete.

Nähere Angaben zu dem verdächtigen Mann wurden mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht gemacht. Der 26-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Nach der Tat hatte die Polizei mit einer Großfahndung erfolglos die Stadt abgesucht.

Der 39-Jährige war am vorvergangenen Wochenende durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand des Mannes ist den Angaben zufolge nach einer Notoperation stabil.