Männer bei Attacke verletzt - Polizei findet Axt

Mit Axt, Schraubenzieher und Radmutternschlüssel sollen drei Männer in Uhingen (Kreis Göppingen) zwei andere Männer attackiert haben. Drei der Männer wurden dabei am Samstag leicht verletzt, einer von ihnen zählte zu den mutmaßlichen Angreifern, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden in Kliniken gebracht.

Ein Anrufer habe sich wegen einer Schlägerei nahe einem Supermarkt bei der Polizei gemeldet und die mutmaßliche Attacke geschildert. Daraufhin seien mehrere Streifen entsandt worden. Noch bevor die Streifen laut Polizei eintrafen, trennten Zeugen die Streitenden.

Vor Ort stellten die Beamten eine Axt sicher. Genaue Hintergründe zur Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge griffen ein 34-Jähriger, ein 43-Jähriger und ein 46-Jähriger die beiden anderen Männer an. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.