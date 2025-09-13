Überholmanöver endet fatal: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Freudenstadt ums Leben gekommen. Die Maschine des 71-Jährigen war laut Polizei nahe Baiersbronn beim Überholen gegen ein vorausfahrendes Auto gestoßen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte sie frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Der Motorradfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 70.000 Euro.