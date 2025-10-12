Kabel brennt: Menschen aus Stadthalle evakuiert

Rund 600 Menschen sind wegen eines Kabelbrands aus der Stadthalle in Nürtingen (Kreis Esslingen) evakuiert worden.

Während einer Veranstaltung dort begann am Samstagabend ein Mehrfachstecker zu schmoren, wie die Polizei mitteilte. Die Halle wurde von etwa 20 Feuerwehrleuten vorsorglich evakuiert, verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr entfernte das beschädigte Kabel, danach durften die Gäste die Halle wieder betreten und die Veranstaltung konnte fortgesetzt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie der Brand entstehen konnte.