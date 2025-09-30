Feuer greift von Scheune auf Wohnhaus über

Bei einem Brand eines Wohnhauses und einer Scheune in Sontheim (Kreis Heidenheim) ist ein Sachschaden in Höhe mehrerer 100.000 Euro entstanden. Die Bewohnerfamilie habe das Haus am Montagabend unverletzt verlassen können, teilte Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Die Flammen sollen dann auf das anliegende Wohnhaus übergegriffen haben. Die Polizei beschlagnahmte das Gebäude, weil die Brandursache zunächst unklar war. Genauere Angaben machte ein Sprecher nicht.