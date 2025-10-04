Logo ka-news.de
Karlsruhe: Linienbus fängt bei Fahrt an zu brennen

Karlsruhe

Linienbus fängt bei Fahrt an zu brennen

Am Hauptbahnhof in Karlsruhe gerät ein Bus während der Fahrt in Brand. Der Busfahrer handelt schnell, alle Gäste steigen aus. Kurz später steht der Motorraum in Vollbrand.
Von dpa
    Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Ein Linienbus ist in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofs während der Fahrt in Brand geraten. Verletzt worden sei niemand, teilte die Feuerwehr mit. Der Busfahrer ließ seine Fahrgäste am Freitagabend alle rechtzeitig aussteigen und stellte den Bus ab.

    Als die Feuerwehrleute eingetroffen seien, habe der Motorraum bereits in Vollbrand gestanden. Das Feuer habe gedroht auch auf den Fahrgastraum überzugreifen. Die Einsatzkräfte starteten den Angaben zufolge unmittelbar mit den Löscharbeiten. Zu dem Zeitpunkt sei niemand mehr im Bus gewesen.

    Um Glutnester abzulöschen, mussten die Feuerwehrleute Verkleidungen des Busses demontieren, wie es hieß. Der Stadtbahnverkehr wurde für den Einsatz auf dem Vorplatz des Bahnhofs kurzzeitig unterbrochen. Zum Schaden gab es keine Angaben.

