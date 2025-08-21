Mutmaßlicher Steinwurf - A7 in beide Richtungen gesperrt

Wegen eines mutmaßlichen Steinwurfs auf einen Lastwagen ist die Autobahn 7 bei Jagstzell (Ostalbkreis) gesperrt worden. Die Polizei suchte ungefähr zwei Stunden auf der Fahrtrichtung Würzburg nach möglichen Tatmitteln. Anschließend wurde die Fahrtrichtung Ulm voll gesperrt, um dort ebenfalls nach einem Tatgegenstand zu suchen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am frühen Morgen sei vermutlich ein Stein von einer Brücke, die über die Autobahn führt, geworfen worden und schlug dabei in die Frontscheibe eines Lastwagens ein. Dabei sei der 58-jährige Fahrer durch Glassplitter im Gesicht und am Auge verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Stein konnte bislang nicht gefunden werden.