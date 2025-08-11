Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

International: Dübel-Hersteller Fischer im Ausland auf Expansionskurs

International

Dübel-Hersteller Fischer im Ausland auf Expansionskurs

Fischer gründet seine 51. Gesellschaft: Der Mittelständler aus dem Schwarzwald expandiert nach Saudi-Arabien und blickt auf Wachstumsmärkte im Fernen und Mittleren Osten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Unternehmensgruppe Fischer expandiert nach Saudi-Arabien. (Archivbild)
    Die Unternehmensgruppe Fischer expandiert nach Saudi-Arabien. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Die für Dübel und andere Befestigungstechnik bekannte Unternehmensgruppe Fischer setzt ihren internationalen Expansionskurs fort. «Wir werden in Saudi-Arabien eine neue Gesellschaft gründen», sagte Inhaber Klaus Fischer kurz vor seinem 75. Geburtstag. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Es ist die 51. Gesellschaft der Gruppe weltweit.

    «Es werden noch viele Länder dazukommen, wo wir heute noch nicht sind und die in der Zukunft mit Sicherheit noch interessanter werden», sagte Fischer mit Blick auf sogenannte Schwellenländer.

    Die großen Märkte nicht in Europa

    Seinen Stammsitz hat Fischer im Schwarzwaldort Waldachtal. Auch wenn sich die Bedingungen in Deutschland positiv verändern würden, dürfe das Unternehmen das Ausland nicht vernachlässigen, sagte Fischer. «Die großen Märkte sind außerhalb von Europa.»

    Aber auch das Geschäft - beispielsweise in Indien, wo die Fischer-Gruppe schon eine Gesellschaft hat - habe allein wegen der Altersstruktur dort große Chancen zu wachsen, sagte der Inhaber. «Da ist viel Potenzial. Überhaupt der Ferne und Mittlere Osten - welche Projekte die Länder dort planen. Nehmen Sie die Chinesen mit ihrer Seidenstraße.» In China ist Fischer ebenfalls vertreten.

    Der Konzern vertreibt Produkte in rund 120 Länder und beschäftigt weltweit etwa 4.700 Menschen. Gesellschaften gibt es unter anderem auch in Brasilien, Japan, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam. Auch produziert wird international - etwa in Südamerika und China. Das vergangene Jahr schloss die Gruppe mit einem Umsatzplus von einem Prozent auf 1,11 Milliarden Euro ab.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden