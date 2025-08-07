Festnahmen nach Brand nahe weltgrößter Kuckucksuhr

Nach dem Brand einer früheren Gaststätte gegenüber dem Uhrenmuseum mit der weltgrößten Kuckucksuhr haben Ermittler zwei Männer vorläufig festgenommen. Es gebe Hinweise auf Brandstiftung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Verdächtigen im Alter von 19 und 26 Jahren kamen demnach später wieder auf freien Fuß. Zuvor berichteten Medien.

Das leerstehende Gebäude in Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) war vor gut einer Woche nachts in Brand geraten. Die Polizei hatte den Schaden auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Die Uhr ist nach Angaben der Stadt Triberg mit einem Raddurchmesser von 2,60 Metern, einem Gewicht von sechs Tonnen und einer Pendellänge von acht Metern die weltgrößte Kuckucksuhr. Sie kann von innen und außen besichtigt werden und blieb bei dem Brand unversehrt.

Machete und Kampfmesser gefunden

Wie die Ermittler weiter berichteten, wurden die Verdächtigen kurz vor Ausbruchs des Feuers in dem Haus gesehen. Ein Nachbar habe den Brand des Dachstuhls gemeldet. Ermittler fanden in den Wohnungen der Männer im Schwarzwald-Touristenort Titisee-Neustadt unter anderem eine Machete und ein Kampfmesser. Warum die Männer den Brand gelegt haben sollen, blieb zunächst offen.