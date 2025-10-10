Auto landet in Vorgarten – Fahrer betrunken

Ein betrunkener Autofahrer soll sich in Holzkirch mit seinem Wagen überschlagen haben und in einem Vorgarten gelandet sein. Der 23-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann in einer Linkskurve zu schnell unterwegs. Sein Wagen stieß mit dem rechten Vorderrad gegen einen Bordstein, wodurch das Auto in die Luft katapultiert wurde. Es habe sich mindestens einmal überschlagen und dabei ein Gartentor, einen Briefkasten sowie die Hecke und einen Zaun des Grundstücks niedergewalzt. Das Auto kam in dem Vorgarten auf der linken Seite zum Liegen.

Mehrere tausend Euro Schaden

Bei der Unfallaufnahme am Morgen stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass der 23-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Zudem habe es Anzeichen auf Drogenbeeinflussung gegeben. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Der geschätzte Schaden am Fahrzeug wurde auf rund 3.000 Euro, am betroffenen Grundstück auf etwa 5.000 Euro geschätzt.