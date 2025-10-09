Von wegen goldener Herbst: Nebel und Wolken prägen Wetter

Der Herbst hat sich in Baden-Württemberg eingenistet - und das für ihn typische Wetter wird sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen auch nicht wesentlich ändern. Heißt: Im Südwesten wird es weiterhin zwar eher mild, aber auch wechselhaft bleiben. Vor allem in den Morgenstunden und bis in den Vormittag hinein bestimmen Nebel und Wolken das Bild. Nur ab und zu lässt sich die Sonne blicken. Von goldenem Herbst also vorerst keine Spur.

So legt der Donnerstag erst stark bewölkt bis bedeckt los, oft ist es trüb und hier oder da regnet es ein wenig. Die Wetterlage lockert sich zum Nachmittag hin auf, es werden milde Höchstwerte zwischen 13 Grad im Bergland und 19 Grad am Rhein erwartet.

Morgens trüb

Am Freitag wird es kaum anders aussehen: Nach einem trüben Start scheint gelegentlich die Sonne. Die Temperaturen erreichen Werte von bis zu 12 Grad unter Hochnebel, sonst zwischen 14 und 18 Grad.

Wenig Überraschungen am Samstag: Er legt trüber los als an den Vortagen, später zeigt sich zumindest in manchen Regionen aber auch blauer Himmel. Die Temperaturen ähneln denen der kommenden beiden Tage. Wieder etwas mehr Regen erwarten die DWD-Experten zu Beginn der nächsten Woche.