Heiligenberg: Kollision mit Krankenfahrstuhl - Motorradfahrer stirbt

Heiligenberg

Kollision mit Krankenfahrstuhl - Motorradfahrer stirbt

Der 84 Jahre alte Motorradfahrer war auf einer Landstraße unterwegs - und konnte einem Elektromobil nicht mehr ausweichen. Warum die Polizei jetzt nach einem bestimmten Autofahrer sucht.
    Ein schlimmer Unfall ereignete sich auf einer Landstraße im Bodenseekreis (Symbolbild)
    Ein 84-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Elektromobil im Bodenseekreis ums Leben gekommen. Ein 49-Jähriger war mit dem Fahrzeug, das auch Krankenfahrstuhl genannt wird, in eine Landstraße eingebogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Senior habe nicht mehr ausweichen können.

    Der Motorradfahrer erlag noch der Unfallstelle bei Heiligenberg seinen schweren Verletzungen. Der 49-Jährige blieb bei dem Unfall am Mittag unverletzt. Zeugen gaben an, dass vor dem Motorradfahrer ein weiteres Auto fuhr und dem Elektromobil ebenfalls ausweichen musste. Der Fahrer dieses Fahrzeugs werde nun gesucht.

    Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Seelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des 84-Jährigen. Zur Klärung des Unfalls hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet. Die betroffene Landstraße 201 wurde voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

