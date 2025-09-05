Logo ka-news.de
Heidelberg

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden

Ein Dachstuhlbrand sorgt am Mittag für Verkehrsbehinderungen. Es gibt bereits eine Vermutung, was den Brand ausgelöst haben könnte.
    Wegen eines Dachstuhlbrands ist die B37 gesperrt (Symbolbild)
    Wegen eines Dachstuhlbrands ist die B37 gesperrt (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Dachstuhlbrand in Heidelberg ist ein Schaden von geschätzt 250.000 Euro entstanden. Der Brand brach am Mittag aus bislang unbekannter Ursache aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es nach bisherigen Informationen keine. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs habe es ein Gewitter über der Region gegeben. Die Möglichkeit eines Blitzeinschlags als Brandursache werde geprüft.

    Die Bundesstraße 37 im Heidelberger Stadtteil Schlierbach musste über die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es nicht.

