Nationalkeeper Späth bleibt bis 2029 bei Rhein-Neckar Löwen

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen setzt langfristig auf Nationaltorhüter David Späth. Der 23-Jährige verlängerte seinen bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2029. Damit bleibe der Schlussmann auch in den kommenden Jahren ein zentraler Baustein des Teams, teilte der Club mit.

Späth spielt seit 2018 für die Rhein-Neckar Löwen und absolvierte zwei Jahre später sein Bundesliga-Debüt. «David verkörpert wie kaum ein anderer die Löwen-DNA», sagte der Sportliche Leiter Uwe Gensheimer. Mit dem Verein gewann Späth 2023 den DHB-Pokal. Ein Jahr später holte er mit der Nationalmannschaft Silber bei den Olympischen Spielen von Paris.