Ex-Löwen-Star Schmid traut Stuttgarter Handballern viel zu

Nach dem Trainerwechsel beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart von Jürgen Schweikardt zu Misha Kaufmann erwartet der frühere Weltklasse-Spielmacher Andy Schmid von den Schwaben in der neuen Saison eine klare Leistungssteigerung. «Ich traue Stuttgart zu, die große Überraschung zu werden», sagte Schmid dem «Mannheimer Morgen».

Der TVB kämpfte in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt, erst im Endspurt gelang mit Rang 16 die Rettung. Schweikardt hatte den Trainerposten im November 2024 parallel zu seiner Geschäftsführertätigkeit übernommen. Jetzt konzentriert er sich wieder auf seine Aufgaben im Management. Der neue Trainer Kaufmann hatte zuvor zweimal den ThSV Eisenach zum Klassenerhalt geführt.

«Stuttgart hat in den vergangenen Jahren immer unter den eigenen Möglichkeiten gespielt. Dabei hat der ganze Raum Stuttgart auch mit seiner Wirtschaftskraft ein riesiges Potenzial. Mit Misha ist jetzt ein Trainer dort, der es nicht akzeptieren wird, dass der TVB irgendwo unten in der Tabelle mitspielt», sagte Schmid, der von 2010 bis 2022 bei den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag stand.

In dieser Zeit wurde der jetzige Schweizer Nationaltrainer fünfmal zum besten Bundesligaspieler gewählt. Mit den Mannheimern gewann er zwei Meisterschaften (2016, 2017), einmal den DHB-Pokal (2018) und einmal den EHF-Cup (2013).

Andy Schmid traut Stuttgart eine Überraschung zu. Foto: Marco Wolf/dpa