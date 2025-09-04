Logo ka-news.de
Gutach: Arbeiter stirbt nach Unfall an Poliermaschine

Gutach

Arbeiter stirbt nach Unfall an Poliermaschine

Ein Arbeiter ist an einer Poliermaschine beschäftigt. Dann löst sich ein Teil und trifft den Arbeiter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Arbeiter ist bei einem Unfall tödlich verunglückt (Symbolbild)
    Ein Arbeiter ist bei einem Unfall tödlich verunglückt (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein Arbeiter ist bei einem Unfall in einer Metallfirma in Gutach (Ortenaukreis) gestorben. Der 55-Jährige hatte Arbeiten an einer industriellen Poliermaschine ausgeführt, wie ein Polizeisprecher sagte. Dazu habe er ein Metallstück in die Poliermaschine eingeführt. Durch bislang unbekannte Ursache löste sich das Metallstück jedoch während des Vorgangs und traf den Arbeiter. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Ein Fremdschulden bei dem Unfall am Mittwoch sei nach bisherigen Ermittlungen nicht erkennbar.

