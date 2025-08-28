Zöllner finden mit Kokain getränkten Brief

Einen mit Kokain getränkten Brief haben Zöllner bei der Kontrolle eines Autos an der Grenze zur Schweiz gefunden. Das Papier in dem Umschlag sei ungewöhnlich schwer gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Zolls. Die Beamten machten daraufhin bei der Kontrolle in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen Drogentest an dem Papier, der positiv auf Kokain anschlug.

Der Briefumschlag, der laut Versandinformation scheinbar aus Brasilien stammte, lag demnach hinter dem Beifahrersitz auf dem Boden. Wie viel Kokain sich im Papier des Briefs befand, war zunächst nicht bekannt. Bei der weiteren Durchsuchung Ende Juli fanden die Beamten den Angaben zufolge auch einen Umschlag mit 4.000 Euro Bargeld.

Die 44 Jahre alte Fahrerin des Wagens sei bei der Kontrolle festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ den Angaben nach unter anderem wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einen Haftbefehl. Der Brief sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt.