Zwischen Grau und Glanz: Baden-Württemberg erlebt spannenden Wetter-Mix

Erst Regen, nun Sonnenschein: Das Wetter in Baden-Württemberg ist wechselhaft! Während der Deutsche Wetterdienst für morgens Nebel, gebietsweise Hochnebel, prognostizieren, werden für die Nachmittage auch Sonnenschein und trockenes Wetter vorhergesagt. Gibt es also Hoffnung, auf einen „goldenen Oktober“?

Was bedeutet „goldener Oktober“?

Laut DWD bezeichnet der „goldene Oktober“ eine stabile Schönwetterphase, die oft in der Mitte des Monats auftritt. Sie entsteht durch ein kräftiges Hochdruckgebiet über Mittel- oder Osteuropa. Typisch sind sonnige Tage, kühle Nächte und häufig Nebel am Morgen durch die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht.

Das rötlich gefärbte Laub eines Bergahorns wird von der Sonne beleuchtet. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Zudem stellen sich im Oktober die Bäume auf den kommenden Winter ein: Ihre Blätter wechseln von sattem Grün zu warmen Gelb-, Orange- und Rottönen. Sobald die Sonne auf das Herbstlaub schimmert, erscheint es goldfarben.

Wie stehen die Chancen auf einen „goldenen Oktober“ in Baden-Württemberg?

Nach Angaben von Thomas Schuster, Meteorologe des DWD Stuttgart, stehen die Chancen gar nicht schlecht. Denn laut Modellberechnungen wird sich der Einfluss des Hochdruckgebiets über Großbritannien weiter nach Baden-Württemberg ausbreiten.

Nebel, Sonne, eventuell Niederschlag. Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt wechselhaft Foto: Thomas Warnack/dpa

„Ich erwarte bei schwachen Winden überwiegend herbstliche Bedingungen: Nachts oft klarer oder gering bewölkter Himmel, im Verlauf kann sich dann Nebel und Hochnebel bilden. Dieser hält sich dann über die Vormittagsstunden hinweg, bis sich die Sonne durchsetzen kann. In einigen Tallagen und Flussniederungen kann es aber auch gänzlich grau und trüb bleiben“, so der Experte.

Kein Niederschlag in Baden-Württemberg erwartet – außer am Donnerstag

Nennenswerter Niederschlag wird laut Schuster vorerst nicht erwartet, nur am Donnerstag könne es örtlich - vorwiegend aber im Bergland - zu kurzen Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen diese Woche zwischen 15 und 20 Grad, in der kommenden Woche zwischen 12 und 15 Grad.

Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienst bei der Arbeit Foto: Thomas Schuster privat

„Man kann also durchaus von einem Goldenen Oktober reden, da es bei den bis zu fünf Sonnenstunden am Tag und Temperaturen um die 15 Grad doch sehr angenehm draußen sein kann, wenn sich dann allmählich auch die Blätter an den Bäumen einfärben“, so Schuster abschließend.