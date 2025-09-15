Glückspilz aus dem Kreis Karlsruhe ist jetzt Millionär

Ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Landkreis Karlsruhe hat beim Lotto-Spielen 2,4 Millionen Euro gewonnen. Der Glückspilz spielte beim Eurojackpot mit und nahm für fünf Euro zusätzlich an der Lotterie GlücksSpirale teil, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte.

Die siebenstellige Losnummer auf dem Spielschein stimmte exakt mit der Gewinnzahl 2462079 der Rentenlotterie bei der Ziehung am Samstag überein. Damit erzielte der oder die Glückliche den Hauptgewinn. Er oder sie darf nun entscheiden: 1,2 Millionen Euro sofort plus eine 20-Jahres-Rente in Höhe von 5.000 Euro monatlich oder 2,4 Millionen Euro auf einmal.

Der Glückspilz ist Lotto Baden-Württemberg bisher nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle im Süden des Landkreises Karlsruhe abgegeben.