Glückspilz aus dem Südwesten gewinnt fast eine Million Euro

In Heilbronn darf gejubelt werden: Ein Tipper oder eine Tipperin hat bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag mehr als 920.000 Euro gewonnen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Er oder sie kreuzte die sechs Gewinnzahlen richtig an. Lediglich die korrekte Superzahl 9 hätte einen noch größeren Jackpot-Gewinn bedeutet.

Der Glückspilz ist Lotto Baden-Württemberg bisher nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Heilbronn abgegeben. Der Gewinner oder die Gewinnerin muss die gültige Spielquittung nun bei einer Annahmestelle oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen, um das Geld zu bekommen.