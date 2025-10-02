Fast vier Millionen Euro - Jackpot im Kreis Rastatt geknackt

Fast vier Millionen Euro hat ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin mutmaßlich aus dem Landkreis Rastatt gewonnen. Er oder sie knackte am Mittwochabend den Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte. Auf dem Spielschein war die siebenstellige Ziffernfolge 2243327 vermerkt. Der Gewinn: 3.777.777 Euro.

Dieser werde steuerfrei auf einen Schlag ausbezahlt, hieß es. Es war den Angaben nach bundesweit der einzige Volltreffer bei der Zusatzlotterie.

Um wen es sich bei der Tipperin oder dem Tipper handelt, war zunächst unklar. Der Spielschein sei ohne eine Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg in einer Annahmestelle im Norden des Landkreises abgegeben worden.