Gengenbach: Ehemalige Rubin Mühle brennt komplett nieder – Polizei ermittelt

Gengenbach

Großbrand in der Nacht: Ehemalige Rubin Mühle komplett zerstört

In der Nacht auf Sonntag, 5. Oktober, hat in Gengenbach im Ortenaukreis erneut ein Großbrand die ehemalige Rubin Mühle zerstört. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Gebäude. Die Polizei vermutet Brandstiftung – erst vor wenigen Tagen hatte es dort bereits gebrannt.
Von Sebastian Goddemeier
    Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand an der Grünstraße in Gengenbach unter Kontrolle zu bringen.
    Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand an der Grünstraße in Gengenbach unter Kontrolle zu bringen. Foto: Moritz Moser / EinsatzReport24

    Ein Großbrand hat in der Nacht auf Sonntag, 5. Oktober, die ehemalige „Rubin Mühle“ in Gengenbach im Ortenaukreis vollständig zerstört. Gegen 4 Uhr wurde der Feuerwehr ein Feuer in dem leerstehenden Gebäudekomplex in der Grünstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen, meterhohe Feuerzungen schlugen in den Nachthimmel.

    Meterhohe Flammen schlugen in der Nacht auf Sonntag aus der ehemaligen Rubin Mühle in Gengenbach – das Gebäude brannte vollständig nieder.
    Meterhohe Flammen schlugen in der Nacht auf Sonntag aus der ehemaligen Rubin Mühle in Gengenbach – das Gebäude brannte vollständig nieder. Foto: Moritz Moser / EinsatzReport24

    Besonders brisant: In den vergangenen Tagen hatte es auf dem Gelände bereits mehrfach gebrannt. Erst am vergangenen Wochenende hatten drei Heranwachsende gegenüber der Polizei gestanden, dort gezündelt zu haben. Nun steht erneut das gesamte Areal in Flammen – die Polizei geht auch diesmal von Brandstiftung aus.

    Feuerwehr-Großaufgebot im Einsatz

    Die Feuerwehr Gengenbach und umliegende Wehren waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einem Spezialfahrzeug der Berufsfeuerwehr Karlsruhe. Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, wurde das Gebäude in Absprache mit der Einsatzleitung kontrolliert abbrennen gelassen.

    Stundenlanger Einsatz: Die Feuerwehr ließ das Gebäude der ehemaligen Rubin Mühle kontrolliert abbrennen, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden.
    Stundenlanger Einsatz: Die Feuerwehr ließ das Gebäude der ehemaligen Rubin Mühle kontrolliert abbrennen, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden. Foto: Moritz Moser / EinsatzReport24

    Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

    Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grünstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

