14-Jähriger flieht mit Omas Auto vor Polizei in Karlsruhe

Mit dem Wagen seiner Großmutter ist ein 14-Jähriger in Karlsruhe vor der Polizei davongefahren. Nach Angaben der Polizei soll er während seiner Flucht mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben: Der Jugendliche geriet ins Schlingern, fuhr teils in die Gegenspur und soll Fahrzeuge unter anderem im Bereich eines Fußgängerüberwegs mit hoher Geschwindigkeit überholt haben.

Der 14-Jährige entwendete ersten Ermittlungen zufolge am Dienstagmorgen den Autoschlüssel seiner Oma und fuhr dann mit dem Wagen los. Nach etwa einer Stunde meldete sich eine Zeugin bei der Polizei. An einer roten Ampel sollte der Jugendliche kontrolliert werden, doch plötzlich beschleunigte er und flüchtete. Nach kurzer Zeit stellte er den Wagen ab und rannte zu Fuß über einen Spielplatz davon. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.