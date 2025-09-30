Logo ka-news.de
Fußgänger tödlich verletzt: Senior wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Ein Fußgänger will in Kirchheim eine Straße queren. Und im selben Moment fährt ein Lastwagen los.
Von dpa
    In Kirchheim ist es zu einem Zusammenstoß zwischen Lastwagen und einem Fußgänger gekommen. (Symbolbild)
    In Kirchheim ist es zu einem Zusammenstoß zwischen Lastwagen und einem Fußgänger gekommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein Senior ist in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) nach einem Unfall mit einem Lastwagen gestorben. Der Lastwagenfahrer war Polizeiangaben zufolge am Montag an einer Ampel losgefahren, als diese in die Grünphase wechselte. Der 84 Jahre alte Mann betrat mutmaßlich im selben Moment die Straße, um sie zu queren, wurde vom Lastwagen erfasst und wenige Meter mitgeschleift. Er starb noch am Unfallort. Einen Fußgängerüberweg gibt es dort nicht.

