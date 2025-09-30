Zuschauer stirbt nach Sturz auf KSC-Gelände

Drei Tage nach seinem Sturz am Stadion des Karlsruher SC ist ein Zuschauer gestorben. Der 59-Jährige erlag seinen schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Samstag nach dem Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg in der Zweiten Fußball-Bundesliga im Außenbereich des BBBank Wildpark gestürzt. Rettungskräfte hatten ihn in eine Klinik gebracht. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Sturz liegen nicht vor.

Karlsruher SC Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

1. FC Magdeburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußball-Bundesliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis