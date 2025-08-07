Öztürk verlässt Karlsruhe und wechselt zu Lok Leipzig

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC gibt Eren Öztürk ab. Das 21 Jahre alte Eigengewächs schließt sich dem 1. FC Lokomotive Leipzig in der Regionalliga Nordost an, wie die Badener mitteilten. Der KSC sicherte sich nach eigenen Angaben eine Rückkaufoption für Öztürk, der in der Vorsaison an die VSG Altglienicke verliehen war.

«Eren ist ein talentierter junger Spieler, der bei uns wichtige Entwicklungsschritte gemacht hat», sagte KSC-Sportgeschäftsführer Mario Eggimann. «Für seine weitere fußballerische Laufbahn ist der Wechsel nach Leipzig eine gute Gelegenheit, sich auf höherem Niveau in der Regionalliga zu beweisen und mehr Spielpraxis im Herrenbereich zu sammeln.»