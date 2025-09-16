Innenraumverbot für Waldhof-Geschäftsführer Zuber

Sportgeschäftsführer Gerhard Zuber ist mit einem Innenraumverbot für das Drittliga-Spiel des SV Waldhof Mannheim am Mittwochabend gegen den VfB Stuttgart II belegt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Zuber hatte wegen unsportlichen Verhaltens im Duell mit Energie Cottbus (0:3) die Rote Karte gesehen.

Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Zuber darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten.