Hoffenheim im Torrausch: 8:0 gegen Metz

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat sich eine Woche vor dem Pflichtspiel-Auftakt in Torlaune gezeigt. Die Kraichgauer gewannen zu Hause im Rahmen der Saisoneröffnung gegen den französischen Erstligisten FC Metz mit 8:0 (5:0).

Für Hoffenheim trafen in der ersten Hälfte innerhalb von wenigen Minuten Max Moerstedt (7. Minute), die Sommer-Zugänge Woter Burger (8.) und Bernardo (14.) sowie Muhammed Damar (16.). Kurz vor dem Seitenwechsel kam es für Metz noch schlimmer, als Idrissa Gueye (45.+1) ein Eigentor erzielte. Nach der Pause sorgten Stürmer Tim Lemperle, der im Sommer vom 1. FC Köln kam, mit einem Doppelpack (55./90.) sowie Andrej Kramaric (73.) für den Endstand.

So richtig ernst wird es für die TSG in dieser Saison erstmals am kommenden Samstag. Dann sind die Hoffenheimer in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Hansa Rostock zu Gast. Eine Woche später geht die Bundesliga-Spielzeit für die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer los: Die TSG spielt dann beim deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen.