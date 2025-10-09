Freiburger Kantersieg im badischen Testspiel-Derby gegen KSC

In einem Testspiel ohne Zuschauer in der Länderspielpause hat der SC Freiburg gegen den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC mit 7:0 (4:0) gewonnen.

Nach wenigen Minuten lag der Sport-Club schon mit 3:0 in Führung: Gegen seinen Ex-Verein nutzte Stürmer Igor Matanovic (3.) seine erste Chance, nach einer Ecke von Derry Scherhant erhöhte Verteidiger Anthony Jung (9.) auf 2:0. Nicolas Höfler (11.) traf aus dem Rückraum. Noch in der ersten Hälfte fiel das vierte Tor für die Freiburger, erneut nach einer Scherhant-Ecke, nach der Lukas Kübler (34.) mit dem Kopf zur Stelle war.

In der zweiten Hälfte gelang dem auffälligen Scherhant ein Doppelpack (53./66.). Yuito Suzuki besorgte in der 78. Minute den Endstand. Gespielt wurde auf dem Trainingsplatz neben dem Europa-Park Stadion, auf dem nur Medienvertreter zugelassen waren.