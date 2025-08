Zu viel Regen: Heidenheim sagt Testspiel in Jenbach ab

Wegen zu starkem Regen muss Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim im Trainingslager auf das Testspiel gegen RC Straßburg verzichten. Das Duell mit dem französischen Erstligisten falle aus, weil der Platz im österreichischen Jenbach unter Wasser stehe, teilte der Club mit.

Der Platz sei ein Verletzungsrisiko für die Spieler, teilte Heidenheim mit. «Wir hätten gerne gespielt, aber mit Dingen, die man nicht ändern kann, braucht man sich nicht zu lange aufhalten», sagte Trainer Frank Schmidt.

Statt der Testpartie absolvierte der Bundesligist eine Athletikeinheit. Am Sonntag reist die Mannschaft aus Tirol nach Heidenheim zurück. Am kommenden Samstag steht noch ein Testspiel gegen Parma Calcio aus Italien an.