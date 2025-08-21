Vor Trainer-Duell: Schusters Erinnerungen an Wagner

Auch Julian Schuster blickt der Trainer-Premiere von Sandro Wagner in der Fußball-Bundesliga mit Spannung entgegen. Für beide ist es die erste Begegnung an der Seitenlinie, nachdem sie sich als Profis auf dem Platz mehrfach gegenübergestanden hatten. «Wir hatten oft die direkten Duelle», sagte Schuster, der mit dem SC Freiburg zum Ligastart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Wagner und den FC Augsburg empfängt. «Er war sehr unangenehm, weil er sich sehr intelligent verhalten und viel mit dem Körper gearbeitet hat.»

Wagner sei als Spieler «clever» gewesen, meinte Schuster. «Man hat gespürt, dass er sich mit dem Spiel auseinandersetzt.» Deswegen kann sich der 40-Jährige auch gut vorstellen, dass der frühere Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann «es schafft, seine Spieler zu überzeugen».

Schusters glanzvoller Start vor einem Jahr

Schuster selbst hofft derweil auf einen ähnlich guten Auftakt wie im Vorjahr. Da feierte er als Nachfolger von Kulttrainer Christian Streich zu seinem Bundesliga-Einstand als SC-Coach ein 3:1 gegen den Landesrivalen VfB Stuttgart.

Fehlen werden den Freiburgern gegen Augsburg der neue Stürmer Igor Matanovic, der muskuläre Probleme hat, sowie die Verteidiger Philipp Treu (Schulterverletzung) und Max Rosenfelder (Oberschenkelverletzung).