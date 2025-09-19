Stuttgart und St. Pauli eröffnen vierten Bundesliga-Spieltag

Der VfB Stuttgart geht angeschlagen, der FC St. Pauli mit reichlich Rückenwind in den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben stehen vor dem Duell mit den Hamburgern am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bereits unter Druck. Nur drei Punkte aus den bisherigen drei Partien sind deutlich zu wenig für die Ansprüche des DFB-Pokalsiegers, der sich laut Trainer Sebastian Hoeneß nun auch wieder etwas Ruhe erspielen möchte.

St. Pauli indes hat mit sieben Zählern den besten Bundesliga-Start der Clubhistorie hingelegt. Die Kiezkicker, die vom gebürtigen Stuttgarter und früheren VfB-Spieler Alexander Blessin trainiert werden, reisen als Tabellenvierter und mit Selbstvertrauen an.